Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub özü məlumat yayıb.

45 yaşlı mütəxəssis Jelko Kopiçlə rəhbərliyə, oyunçulara və klubun bütün işçilərinə təşəkkür edib. Klub da öz növbəsində Kopiçə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki. Jelko Kopiçl 2021-ci ilin dekabrından komandanın baş məşqçisidir.

