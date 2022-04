AFFA-da icraçı vitse-prezident vəzifəsi ləğv olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev aprelin 21-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Baş katib bildirib ki, bu məsələyə İcraiyyə Komitəsinin qarşıdakı iclasında baxılacaq. Hazırda AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti vəzifəsini Elxan Məmmədov yerinə yetirir. O, mayın 1-dən FIFA-nın Avropa Milli Assosiasiyaları üzrə direktoru vəzifəsində fəaliyyətə başlayacaq.

