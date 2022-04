​Rusiya mülki şəxslərin kütləvi məzarlıqlarda basdırılmasında ittiham olunur

Rusiya hərbi qüvvələrinin Ukraynanın Mariupol şəhərində mülki şəxslərin kütləvi məzarlıqlarda gizli basdırılmasında ittiham olunub.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, ABŞ-nin peyk çəkilişləri şirkəti "Maxar Technologies" eyni ərazidə kütləvi məzarlıq kimi görünən şəkilləli yayıb. Mariupol şəhər merinin verdiyi açıqlamalara görə isə Rusiya Mariupolda özünün “barbar” hərbi cinayətlərinin sübutlarını gizlədib, atəş nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin cəsədlərini yeni kütləvi məzarlığa basdırıb.



Mer Vadim Boyçenko bildirib ki, rus yük maşınları liman şəhərinin küçələrindən cəsədləri toplayıb və onları yaxınlıqdakı Manhuş kəndinə aparıblar. Daha sonra onları qəsəbənin köhnə qəbiristanlığının yanındakı tarlada gizli şəkildə kütləvi məzarlığa atıblar.

Merin hesablamalarına görə, Vladimir Putinin işğalının ilk günlərində Rusiya qüvvələri şəhərə hücum etməyə başlayandan bəri 20 mindən çox Mariupol sakini öldürülüb. O bildirib ki, cəsədlərin çoxu artıq çıxarılıb, bəziləri isə səyyar krematoriyalara atılıb.

