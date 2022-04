Afaq Bəşirqızı ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir - Diaqnozu...

Xalq artisti Afaq Bəşirqızı xərçəngdən əziyyət çəkir.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xalq artisti Ağadadaş Ağayev və A.Bəşirqızı “Günün sədası” verilişində danışıblar:

Aparıcı Nanə Ağamalıyeva A.Bəşirqızının ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyib. Verilişdə qonaq olan Xalq artisti Ağadadaş Ağayev də bunu təsdiqləyib.

“Bizim diaqnozumuz eynidir. Bilmirdim ki, ağır əməliyyatlar keçirib”, - A.Ağayev deyib.

“Ən böyük arzum idi ki, Ağadadaş salamat ayağa qalxsın. Biz eyni vaxtda xəstələndik, eyni diaqnoz qoyuldu. Ən böyük arzum idi ki, o, salamat gəlsin və efirə bir çıxaq”, - Afaq Bəşirqızı qeyd edib.

