ABŞ Ukraynaya 5 Mi-17 helikopteri verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyindəki mənbə bildirib. Məlumata görə, ABŞ daha 11 helikopterin Kiyevə çatdırılmasının planlarını hazırlayır. Helikopterlərin Ukrayna ərazisinə nə vaxt göndərildiyi məlum deyil.

Qeyd edək ki, hələ yanvar ayında Rusiya Ukrayna sərhədlərinə qoşun yığarkən ABŞ Kiyevə helikopterlər vəd etmişdi.

