HƏMAS İsraillə atəşkəs barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS-ın teleqram kanalı məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, HƏMAS Qətər və Misirin atəşkəs təklifini qəbul edib.

