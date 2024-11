Bu gün günorta COP29 keçirilən məkanda bir neçə etirazçı davranış kodeksini pozub.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, bir neçə etirazçı Yaşıl Zonada müəyyən edilmiş qaydalara zidd hərəkət edib və davranış kodeksini pozub.

Etirazçılar binadan kənarlaşdırılıb və dərhal sərbəst buraxılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.