Ukrayna ilə Rusiya arasında növbəti əsir mübadiləsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş nazirinin müavini İrina Vereşçuk öz “Telegram” kanalında bildirib.

Vereşçuk qeyd edib ki, 28 hərbçi və 13 mülki şəxs geri qaytarılıb.

O əlavə edib ki, qaytarılanlardan 11 nəfəri qadındır.

