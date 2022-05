Ərdoğandan Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olması ilə bağlı ŞOK AÇIQLAMA - Qərbin planı alt-üst oldu

“İsveç və Finlandiya ilə bağlı prosesləri təqib edirik, amma bu barədə düşüncəmiz müsbət deyil”.

Metbuat. az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olması ilə bağlı qərarına belə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, Skandinaviya ölkələri terror təşkilatına qucaq açır. Ərdoğan deyib:

“Bizdən əvvəlki rəhbərlik Yunanıstanla bağlı NATO məsələsində səhv qərar verdi. Yunanıstanın NATO-ya güvənərək Türkiyəyə qarşı davranışlarını bilirsiniz. Bu məsələdə Türkiyə olaraq ikinci dəfə səhv etmək istəmirik”.

