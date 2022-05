Azərbaycan 12 xalı Böyük Britaniyaya yox, Ukraynaya veribmiş - AÇIQLAMA

“Biz 12 xalı münsif heyəti olaraq, Ukraynaya vermişdik. Lakin texniki səbəbdən müsabiqənin gedişatında canlıya qoşula bilmədik və bizim 12 səs Ukraynaya verilmədi”.

Bunu “Avroviziya 2022” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın münsiflər heyətinin səsini açıqlamalı olan jurnalist Nərmin Salmanova İctimai TV-nin canlı yayımında deyib.

Salmanova vurğulayıb ki, canlı bağlantıya qoşulmamağın səbəbi də onların tərəfindən deyil, təşkilatçıların ucbatından olub.

Daha sonra isə tanınmış jurnalist bir video paylaşaraq əslində Azərbaycanın münsiflər heyətinin səslərinin necə açıqlanmalı olduğunu göstərib.

