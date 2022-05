Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın barmağı qırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat teleqramda paylaşım edib.

"Həftəsonu tətilini uğurlu keçirdim. Amma əsas odur ki, Qərb “tərəfdaş”larımızla işgüzar münasibətdəki barmağım salamatdır", - XİN rəsmisi bildirib.

