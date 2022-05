Azərbaycanın avrokuboklarda son təmsilçisi müəyyənləşdi

Futbol üzrə Region Liqasında 2021/2022 mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, final oyununda "Xan Lənkəran"a 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Cəbrayıl" klubu çempion olub. Şamaxı şəhər stadionundakı matçda yeganə qolu 79-cu dəqiqədə Tapdıq Əhmədov vurub. Görüşün əsas vaxta əlavə olunmuş 5-ci dəqiqədə Lənkəran təmsilçisinin futbolçusu Aqşin Paşazadə penaltidən yararlana bilməyib.

Cavid Hüseynovun baş məşqçi olduğu kollektiv 2022/2023 mövsümündə Azərbaycanı UEFA Region Kubokunda təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, 3-cü yer uğrunda keçirilmiş matçda isə "Araz-Naxçıvan" "Qusar"ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

