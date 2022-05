Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti Vətən müharibəsi iştirakçısının iddialarına CAVAB VERDİ

"Sosial şəbəkələrdə Laçın rayon sakini, Vətən müharibəsi iştirakçısı Namiq Süleymanovun barəsində yayımlanmış videomateriallarda Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aqil Nəzərlinin ünvanına səsləndilən məlumatlar heç bir fakta və sübuta əsaslanmır, bütün bunlar xüsusi qərəzçiliklə, şəxsi mənafe naminə müharibə iştirakçısı statusundan sui-istifadə olunaraq məqsədli şəkildə təşkil edilmiş, diqqəti cəlb etmək və məsələni qabartmaq üçün yayımlanmış, bütövlükdə yalan, böhtan və ifiradan ibarətdir".

Bu barədə Metbuat.az-a Laçın RİH-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Namiq Süleymanov müvafiq Dövlət Proqramına əsasən Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü ərazisində salınmış 256 ailəlik məcburi köçkün qəsəbəsində 2020-ci ilin oktyabr ayında “Dövlətqaçqınkom”un köçürmə komissiyası tərəfindən Laçın rayon sakini Lənkəran Cabbarova verilmiş 3 otaqlı fərdi yaşayış evini qanunsuz zəbt edib, həmin faktla bağlı Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 14.12.2021-ci il tarixli 2(017)-1954/2021 nömrəli qətnaməsi ilə onun həmin yaşayış evindən çıxarılması qət olunub:

"“Dövlətqaçqınkom”un köçürmə komissiyası tərəfindən Namiq Süleymanova həmin qəsəbədə bir otaqlı fərdi yaşayış evi təklif olunmuş, lakin o, əsaslı səbəb olmadan həmin təklifdən imtina edib.

N. Süleymanov işlə və mənzillə təmin olunması məsələləri ilə bağlı 05.05.2022-ci il tarixdə Laçın RİH başçısı Aqil Nəzərlinin qəbulunda olub. Heç bir peşə və ixtisas təhsili olmayan N. Süleymanovun münasib işlə təmin olunması məsələsi ilə bağlı onun “Məşğulluq haqqında” Qanuna uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Şərqi-Zəngəzur Regional Məşğulluq filialına müraciət etməsi tövsiyə olunmuş, Laçın RİH-nin mənzil fondu olmadığından onun mənzillə təmin olunması məsələsi ilə bağlı ona müvafiq izahat və düzgün istiqamət verilərək, bu məsələnin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24.02.2017-ci il tarixli 65 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi fondunun yaşayış sahələrinin verilməsi Qaydası”nın 2.1-ci bəndinə əsasən məcburi köçkünlərin yeni yaşayış sahələrində müvəqqəti yerləşdirilməsi prosesinin Komitənin qərarı ilə yaradılmış Komissiya tərəfindən mərhələli və şəffaf şəkildə həyata keçirildiyi bildirilib.

N. Süleymanovun işlə təmin olunmamasına və mənzillə təmin edilməməsinə etiraz əlaməti olaraq, 21.05.2022-ci il tarixdən azğını tikərək aclıq aksiyası keçirməsi barədə onun qardaşı Süleymanov Novruz Arif oğlunun 22.05.2022-ci il tarixdə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” xidmətinə vermiş olduğu məlumat Laçın Rayon Polis Şöbəsinin icraatına verilib. Həmin faktla bağlı hazırda Laçın Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.

Vəziyyətlə əlaqədar 22.05.2022-ci il tarixdə “Dövlətqaçqınkom”un köçürmə komissiyası tərəfindən Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 14.12.2021-ci il tarixli 2(017)-1954/2021 nömrəli qətnaməsinin icrasının müvəqqəti təxirə salınması təklif olunsada, o bundan imtina edərək, evin orderinin dəyişdirilərək yalnız onun öz adına verilməsini təkidlə tələb edib.

Məlumat üçün bildiririk ki, Namiq Süleymanov 2017-ci ildən 2021-ci ilin sentyabr ayınadək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi çalışıb və öz arzusu ilə 2021-ci ilin sentyabr ayında xidmətdən xaric edilib.

Laçın RİH öz şəxsi mənafeyi naminə müharibə iştirakçısı statusundan sui-istifadə edərək belə xoşagəlməz hərəkətlərə bilərəkdən yol verən, bu şikayətində haqsız olan N. Süleymanovun qanunazidd hərəkətlərindən təəssüfləndiyini bildirir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

