Rusiya və Çinə məxsus hərbi təyyarələr Asiya-Sakit okeanı bölgəsində birgə patrul uçuşları həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, təyyarələr Yapon dənizi və Çin dənizinin şərqində uçublar. Məlumata görə, bu zaman Yaponiya və Cənubi Koreyaya məxsus hərbi təyyarələr də Çin və Rusiya təyyarələrinin uçuşlarını izləyib. Uçuşlar zamanı heç bir ölkənin hava sərhədi pozulmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.