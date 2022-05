Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında həyata keçirdiyi “Pəncə-Kilid” antiterror əməliyyat zonasında Türkiyə hərbçisi Mehmet Meral şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

O, orduda müqavilə əsasında xidmət edirmiş.

Xatırladaq ki, ötən gün PKK terrorçularının hücumu nəticəsində 5 hərbçi şəhid olmuşdu, 2 nəfər yaralanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.