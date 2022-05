Bu gün Azərbaycan kubokunun final keçiriləcək

Bu gün Azərbaycan kubokunun final oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici matçda “Qarabağ”la “Zirə” üz-üzə gələcək.

Qəbələdə keçiriləcək qarşılaşma 19:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Premyer Liqada çempion olmaqla Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmin edib. “Zirə” isə 3-cü yerin sahibi kimi Avropa Konfrans Liqasına “bilet” qazanıb. Kubokda uğur qazanmaqla “Qarabağ” qızıl dubl edə, “Zirə” isə tarixində ilk dəfə olaraq kubok qazana bilər. Paytaxt təmsilçisi Qəbələdəki final görüşündə qələbə qazansa, bu, həm də onun çalışdırıcısı Rəşad Sadıqovun baş məşqçi kimi ilk ciddi uğuru olacaq.

Azərbaycan kuboku

Final

27 may



Qarabağ – Zirə

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamal Umudlu.

Ehtiyat köməkçi hakim: Kamran Bayramov.

Qəbələ şəhər stadionu, 19:00.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.