Gənclər Fondunun 10 illik yubileyi Festivalla qeyd olundu - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Gənclər Fondunun 10 illiyi münasibəti ilə Dənizkənarı Milli Park ərazisində gənclər festivalı təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, festivalda Fondun həyata keçirdiyi proqramlar və iri miqyaslı layihələrin əyani təqdimatı, aparıcı gənclər və könüllü təşkilatlarının stendlərindən ibarət sərgi, intellektual oyunlar, yumşaq bacarıqlar üzrə təlimlər, viktorinalar, istedadlı gənclərin musiqi proqramları təşkil edilib. Festival zamanı Fondun fəaliyyət istiqamətləri, həyata keçirdiyi layihələr haqqında infoqrafik və informativ videolar, o cümlədən Fondun yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarının təbrik müraciətləri nümayiş olunub.

Gənclər Fondunun 10 illik yubileyi münasibəti ilə təşkil edilən tədbir çərçivəsində media nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat üçün brifinq təşkil edilib. Brifinqdə Gənclər Fondunun 10 il ərzində görülən işlər haqqında ictimaiyyətə geniş məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, dövlət başçısının göstərişi ilə Gənclər Fondu gənclərə təhsil, məşğulluq və təcrübə, beynəlxalq təmsilçilik, asudə vaxtın səmərəli təşkili, fərdi inkişaf, ideyaların reallaşdırılması və digər sahələrdə dəstək alətləri təqdim edir.

Fəaliyyət dövründə Fond tərəfindən gənclər və gənclər təşkilatlarının 5 minə yaxın yerli və beynəlxalq layihəsi maliyyələşdirilmiş, ümumilikdə bu layihələrdən ölkə üzrə 500,000 nəfərdən çox gəncin yararlanmışdır. Bundan başqa, müsabiqə əsasında ölkə üzrə ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil alan 1190 istedadlı tələbənin təhsil xərci qarşılamış, 47 nəfər gəncin isə xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində magistr pilləsi üzrə təhsilini dəstəkləmişdir. Bununla yanaşı, 332 nəfər gəncin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin edildiyi və 48 gəncin isə xarici ölkələrdə yerləşən beynəlxalq təşkilatlarda Fond vasitəsilə təcrübə keçdiyi qeyd edilib.

Hesabat dövrü ərzində Fond tərəfindən gənclərin inkişafına yönəlik unikal layihələr həyata keçirilmişdir. Belə ki, “Səyyar Gənclər Xidməti” layihəsi çərçivəsində hər il ölkənin 100-ə yaxın ucqar kəndlərində on minlərlə gəncə dövlət başçısının həyata keçirdiyi gənclər siyasətinin imkanlarının çatıdırılması, onların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, asudə vaxtının səmərəli təşkili, dövlətçilik və vətənpərvərlik hisslərinin daha da artırılması istiqamətində iş aparılmışdır. 2019 və 2021-ci illərdə müvafiq olaraq, Qusar və Şamaxı rayonlarında təşkil olunan “YAYFEST” çadır düşərgələri minlərlə gəncin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsinə, onların fərdi inkişaf və sosiallaşmasına xidmət etmişdir. Gənclərin intellektual inkişafının dəstəklənməsi məqsədilə keçirilən “İntelektual klubların Gənclər Kuboku”nda ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən olan minlərlə gənc yarışıb.

Könüllü hərəkatının dəstəklənməsi və inkişaf etməsi Fondun xüsusi prioritet istiqamətlərindən biridir. Belə ki, 2018-ci ildən etibarən hər il beynəlxalq könüllülük günü (5 dekabr) ərəfəsində könüllü təşkilatları və hərəkatlarının iştirakı ilə “Könüllü həftəsi” keçirilmişdir. Bununla yanaşı, könüllülərin dövlət başçısının çağırışına cavab olaraq, pandemiya dövründə dövlət qurumları ilə çiyin-çiyin COVİD-19 virusu ilə mübarizə layihələri Fond tərəfindən yaxından dəstəklənmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 1 oktyabr, 2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, ölkənin 55 şəhər və rayonunda Fondun nəzdində fəaliyyət göstərən Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin nümayəndəlikləri açılmışdır. Nümayəndəliklərdə son iki il ərzində 200 mindən çox gənc müxtəlif mövzularda təlimlər və layihərə cəlb edilmişlər.

Fond Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mütərəqqi dövlət gənclər siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, gənclər üçün əlçatanlığın artırılmasına xüsusi diqqət yetirməkdədir və bu məqsədlə innovativ kommunikasiya vasitələrini tətbiq edir. Belə ki, “GencAPP” adlı mobil tətbiq vasitəsilə, gənclər Fondun, eləcə də digər dövlət qurumları və gənclər təşkilatlarının proqram və layihələri barədə məlumat almaqla yanaşı, onlara birbaşa müraciət etmək imkanı əldə edirlər.

2011-2021-ci illəri əhatə edən hesabat jurnalı ilə https://online.pubhtml5.com/qgdl/mpvk/#p=3 linki vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

