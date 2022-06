“Taliban” narkotik vasitələrin qadağan edilməsindən sonra xaşxaş sahələrinin məhv ediləcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli dairələr məlumat yayıb. “Taliban” həmçinin bildirib ki, ehtiyac olacağı təqdirdə qadınlar da hərbi xidmətə cəlb ediləcək.

Qeyd edək ki, Əfqanıstan tiryək istehsalına görə, dünyada qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Narkotik vasitələr Əfqanıstandan Avropa, ABŞ və Avstraliya kimi uzaq bazarlara daşınır.

