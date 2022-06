Rusiyanın hərbi itkiləri hazırda 30 mini ötüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski edib. Onun sözlərinə görə bu say 1979-89-cu illərdə Əfqanıstandakı müharibə və 1994-2000-ci illərdəki iki çeçen müharibəsi zamanı ümumi Sovet itkilərindən çoxdur.

Qeyd edək ki, Rusiya indiyədək Ukraynada 1300-dən çox insanın ölümü ilə bağlı təfərrüatları açıqlayıb.

