"Çelsi" klubunun futbolçusu Antonio Rüdiger "Real Madrid"ə transfer olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardə "Çelsi" klubundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, müdafiəçininin klubu ilə müqaviləsi başa çatdığı üçün İspaniya təmsilçisi onu pulsuz transfer edib. “Real Madrid” klubu da transferi rəsmən açıqlayıb. 29 yaşlı müdafiəçi ilə müqavilənin imzalanacağı açıqlanıb. Onun məvacibi barədə hələlik açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, Rüdiger 2017-ci ildən "Çelsi"də oynayırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.