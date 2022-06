Cənubi Koreya və ABŞ Şimali Koreyanın raket sınaqlarına oxşar cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seul və Vaşinqton Yapon dənizinə 8 raket atıb. Cənubi Koreyanın rəsmi dairələrinin məlumatına görə, Seul Pxenyanın təxribatlarına cavab verəcək.

Qeyd edək ki, ötən gün Şimali Koreya Yapon dənizinə 8 raket atmışdı. Bu, Pxenyanın son 5 ayda 17-ci sınağıdır. ABŞ Pxenyandan raket sınaqlarını dayandırmasını tələb etmişdi. Əks təqdirdə Pxenyana cavab veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edilmişdi.

