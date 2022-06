Yəməndə hökumət, Husilər və Ərəb koalisiyası gərginliyi azaltmaq üçün “Birgə koordinasiya qrupu”nun qurulması barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında toplantı İordaniyada keçirilib. BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Hans Grundbergin sözlərinə görə, tərəflərin “Birgə koordinasiya qrupu”nda nümayəndələri təmsil olunacaq və onlar mütəmadi əlaqədə olacaqlar. Həmçinin, komitə tez-tez toplanacaq.

