BÖYÜK QƏLƏBƏ: Rusiyanın bütün hərbi gəmiləri Ukrayna sahillərindən uzaqlaşdı

Rusiyanın bütün hərbi gəmiləri Ukrayna sahillərindən 100 kilometrdən çox məsafə uzaqlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna donanması məlumat yayıb. Bildirilir ki, buna səbəb rus gəmilərinin mütəmadi olaraq raketlərlə hədəfə alınmasıdır. Ukrayna hücumları qarşısında tab gətirə bilməyən rus gəmiləri, Ukraynanın Qara dəniz sahillərindən uzaqlaşıb. Məlumata görə, bununla belə Qara dənizdən Rusiya torpaqlarına raket təhdidləri davam edir.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Qara dənizdə Rusiyanın çox sayda hərbi qayığını və 2 strateji gəmisini sıradan çıxarmışdı.

