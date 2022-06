Məşhur aparıcı Lalə Azərtaşa ağır itki olub.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, TV ulduzunun bibisi Mirzadə xanım ötən gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

