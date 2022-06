Ötən 9 ay müddətində Bakı məktəblərinə 113 nəfər direktor müavini təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən bildirilib.

Belə ki, idarənin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinə 2021-2022-ci tədris ilində 113 nəfər direktor müavini təyin olunub. Onlardan 84 nəfər təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, 29 nəfər isə uşaqlarla məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı vəzifəsinə təyin olunub.

