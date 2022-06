“Ukrayna Rusiyanın başladığı bu müharibədə mütləq qalib gələcək”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Sinqapurda keçirilən Şanqri-La Dialoq sammitində nümayəndələr qarşısında çıxış edən zaman deyib.

Rusiya blokadası səbəbindən Ukraynanın kifayət qədər ərzaq ixrac edə bilmədiyini qeyd edən Zelenski, dünyanı kəskin və şiddətli ərzaq böhranı və qıtlıqla qarşı-qarşıya qalacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

