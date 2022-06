Regionda "böyük savaş" başladı - "Təlim bəhanəsi ilə bazalar qurulur"

Sakit okeanında Çin 6 böyük ada və 900 kiçik adadan ibarət Solomon ilə təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin polisi adadakı həmkarlarına təlim keçməyə başlayıb. Solomon adalarının polisindən bildirilib ki, bəzi məsələlər ölkəni təhdid edir. Bu səbəbə görə, polis təcrübəsini artırmalıdır. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, təlimlər ABŞ və onnun bölgədəki müttəfiqləri Avstraliya və Yaponiya tərəfindən etirazla qarşılanıb. Qərb Çinin Solomon adalarında hərbi bazalar quracağından narahatdır.

Məsələ burasındadır ki, ABŞ bölgədəki ölkələrlə ittifaq quraraq Çinə təzyiq göstərmək istəyir. Çin isə Sakit okeanındakı ada dövlətlərində hərbi bazalar quraraq, ABŞ bölgədəki təsiri azaltmaq istəyir.

