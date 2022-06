Assosiasiya məlumat yaydı - Keyfiyyətsiz toyuq ətləri tanınmış əmtəə nişanının adı altında satılır

Son vaxtar Azərbaycanda bir sıra xırda istehsalçıların, yaxud idxalçıların müxtəlif vaxtlarda tanınmış quş əti istehsalçılarının əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmələrinə dair hallar artmaqdadır. Bir müddət əvvəl Assosiasiya nümayəndələri Bakıda və ölkənin digər ərazilərində fəaliyyət göstərən bazarlarda başqa ölkələrdən idxal olunan keyfiyyətsiz toyuq ətinin “Siyəzən”, “Şəfa”, “Səba” adı altında satıldığını aşkarlayaraq müvafiq orqanları məlumatlandırmış və qarşısının alınmasına nail olub.

Azərbaycan Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasından (APEPEA) Metbuat.az-a verilən məlumat görə, bu günlərdə isə cənub bölgəsində yerləşən çoxsaylı marketlərdə kütləvi şəkildə “Siyəzən Broyler”in əmtəə nişanından qanunsuz istifadə halı aşkarlanıb:

"Lənkəran rayonu Vilvan kəndindəki “Limon market”, Liman qəsəbəsində yerləşən “Rəhimli Market”, Avrorakəndində “Həsən market” və digər marketlərdə kütləvi şəkildə “Siyəzən Broyler”in məhsulu adı altında toyuq ətinin satışı həyata keçirilir. Bu marketlərin heç birinə “Siyəzən Broyler” ASC tərəfindən məhsul verilmir, onlarla hər hansı ticari müqavilə bağlanmayıb. ASC-nin nümayəndələri saxta məhsulların satıldığı marketlərdə olaraq fotoçəkilişlər aparıb, fırıldaqçılıq hallarına dair dəlil-sübutlar toplayıblar. Həmin sübutların təqdim olunduğu qurumlar sahibkarlıq subyektlərində yoxlama aparılması üçün Ədliyyə Nazirliyindən icazə alınmalı olduğunu, bu səbəbdən müraciətlərə 15 gün müddətində baxılacağını bildiriblər. Halbuki artıq marketlərdən saxta məhsulların yığışdırılmasına başlanıb. Bu isə o deməkdir ki, fırıldaqçılığa yol verən, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, istehlakçıları aldadan şəxslər cəzasız qala bilərlər.

Azərbaycan Quş əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası olaraq müvafiq qurumları bu hallara qarşı təcili tədbirlər görməyə, saxtakarlığa, qanunsuzluğa yol verənlərə qarşı hüquqi addımlar atmağa çağırırıq. Bildiririk ki, bu cür fırıldaqçılıqla bazara çıxarılan məhsulların keyfiyyəti, qida təhlükəsizliyi meyarlarına cavab verməsi böyük sual altındadır. Çünki normal məhsul istehsal edən sahibkar heç vaxt başqa əmtəə nişanından istifadə etməz, buna ehtiyac olmaz. Bu baxımdan, “Siyəzən Broyler” ASC-nin əmtəə nişanından qanunsuz istifadə edilərək satılan toyuq ətinin keyfiyyəti, qida təhlükəsizliyi normalarına cavab verib-verməməsi böyük sual altındadır".

