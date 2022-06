Məşhur türkiyəli müğənni Serdar Ortaç konsertində müvazinətini itirərək yerə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,əməkdaşların köməkliyi ilə yerdən qaldırılan 52 yaşlı sənətçi konsertinə qaldığı yerdən davam edib. Hadisə ilə bağlı danışan müğənni bunları söyləyib: “Bəli, yıxıldım nə var burda? İki dəqiqə yıxıldım, nə olacaq ki... Amma gözəl yıxıldım"

