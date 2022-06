Meyxanaçı Aqşin Fatehə göndərilən hədiyyə gündəm olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçıya 5 min manat puldan və şokoladdan ibarət xonça bağışlanıb.

Şokoladlarla birgə 100 manatlıqların düzüldüyü böyük qutunun hazırlanması üçün isə 1500 manat xərclənib.

Lakin bu hədiyyə sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. İstifadəçilər tərəfindən tənqid olunub.

