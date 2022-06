Gecənin nəticələri: Almaniya İtaliyanı, Şotlandiya Ermənistanı darmadağın etdi

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, A, B, C və D Liqalarında ümumilikdə 12 qarşılaşma oynanılıb.

A Liqasının 3-cü qrupunda Almaniya İtaliyanı, Macarıstan isə Almaniyanı darmadağın edib. 4-cü qrupda isə Belçika səfərdə Polşanı 1:0, Niderland evdə Uelsi 3:2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb.

C Liqasının 1-ci qrupunda mübarizə aparan Türkiyə millisi Litvaya qalib gələrək ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanıb.

A Liqası, 3-cü qrup

Almaniya - İtaliya - 5:2

İngiltərə - Macarıstan - 0:4

Xal durumu: Macarıstan – 7, Almaniya - 6, İtaliya – 5, İngiltərə - 2

4-cü qrup

Polşa - Belçika - 0:1

Niderland - Uels - 3:2

Xal durumu: Niderland – 10, Belçika – 7, Polşa – 4, Uels – 1.

B Liqası, 1-ci qrup

Ermənistan - Şotlandiya - 1:4

Ukrayna - İrlandiya - 1:1

Xal durumu: Ukrayna - 7 (3 oyuna), Şotlandiya - 6 (3 oyuna), İrlandiya – 4 (4), Ermənistan – 3. (4)

B Liqası, 3-cü qrup

Bosniya və Herseqovina - Finlandiya - 3:2

Rumıniya - Monteneqro - 0:3

Xal durumu: Bosniya və Herseqovina – 8, Monteneqro – 7, Finlandiya – 4, Rumıniya – 3.

C Liqası, 1-ci qrup

Türkiyə - Litva - 2:0

Lüksemburq - Farer Adaları - 2:2

Xal durumu: Türkiyə - 12, Lüksemburq – 7, Farer adaları – 4, Litva – 0.

D Liqası, 1-ci qrup

Moldova - Andorra - 2:1

Lixtenşteyn - Latviya - 0:2

Xal durumu: Latviya - 12, Moldova - 7, Andorra - 4, Lixtenşteyn - 0

