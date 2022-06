Bakıda qəza olub, yollarda sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisə paytaxtın Ü.Hacıbəyli küçəsi ilə K.Səfərəliyeva küçəsinin kəsişmədə qeydə alınıb.

Nəticədə yol-nəqliyyat hadisəsi sıxlığa səbəb olub.

