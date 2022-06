Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Əfqanıstana başsağlığı verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin tviterində qeyd olunub. .

“Əfqanıstanda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində insan tələfatı və dağıntılar bizi dərindən kədərləndirir. Bu faciədə həyatını itirənlərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzu edirik”, - XİN bildirib.

