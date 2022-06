“Taliban” Paktika əyalətində baş verən rixter cədvəli üzrə 6 bal gücündəki zəlzələ ilə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” xarici ölkələrdən kömək istəyib. BMT gündəlik ehtiyacları ödəmək üçün Əfqanıstana yardım göndərməyə hazırlaşır. Türkiyə də yardım etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Məlumata görə, güclü yağış xilasetmə işlərini yubadır. İndiyə qədər 1500-dən çox insanın öldüyü barədə məlumat var. Minlərlə insan yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.