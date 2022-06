Əfqanıstanın Bədəxşan vilayətində rixter cədvəli 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri yerin 220 kilometr dərinliyində olub. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, ötən gün Paktika vilayətində baş verən rixter cədvəli üzrə 6 bal gücündəki zəlzələ nəticəsində 1500-dən çox insan həyatını itirib.

