Samir Bağırov uzun zamandan sonra kamera önünə keçib.

Metbuat.az "Milli.Az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə Tünzalə Ağayevanın kamerasının obyektivinə tuş gəlib.

Çoxdandır efirlərdən uzaq düşən Samirin xarici görünüşündəki dəyişiklik diqqətdən yayınmayıb. Belə ki, müğənni heç vaxt görməyə vərdiş etmədiyimiz ağ saçları ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Bu da Samirin sözügedən görüntüsü:

