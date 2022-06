3 gün davam edən toplantıdan qorxunc qərar çıxdı: Təhdidlərə məhəl qoymadılar

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ordunun bacarıqlarının artırılması barədə təlimat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Kim Çen In ordu nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Cənubi Koreya mənbələrinin iddiasına görə, toplantıda Şimali Koreyanın nüvə məsələsi də müzakirə edilib. Kim Çen In ölkənin müdafiə potensialının artırılması barədə qərarı təsdiq edib. Məlumata görə, toplantı 3 gün davam edib.

Ekspertlər iddia edir ki, Kim Çen Inın bu həmləsi Şimali Koreyanın nüvə testi keçirəcəyi ilə bağlı iddiaları gücləndirib. Cənubi Koreya Pxenyanın nüvə testi keçirəcəyi barədə dünyaya xəbərdarlıq etmişdi.

