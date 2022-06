Kolumbiyanın Espinal şəhərində təşkil olunan ənənəvi buğa güləşi festivalında dəhşətli hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tribunanın çökməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb. 500 nəfər yaralanıb. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Hadisəyə tribunanın ağırlığa tab gətirməməsi səbəb olub. Məlumata görə, hadisədən sonra küçəyə qaçan buğalar şəhərdə qorxuya səbəb olub. Onlar zərərsizləşdirilib.

