Cənubi Koreya Çinə və Rusiyaya çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çağırışda Çin və Rusiyadan Şimali Koreyanın mümkün nüvə sınağına mane olmaq tələb edilib. Bildirilib ki, tərəflər Pxenyanı fikrindən daşındırmaq üçün səy göstərməlidir. Açıqlamaya görə, Pxenyan Cənubi Koreyaya qarşı daha çox təxribat törətməyə başlayır. Bildirilib ki, Şimali Koreyanın məqsədi eyni anda həm ABŞ-a, həm də Cənubi Koreyaya hücum etməkdir.

