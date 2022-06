Zaur Kamal müğənnini efirdən qovdu - "Kişilikdən deyil..." / VİDEO

"ARB" kanalında yayımlanan "Həmin Zaur" verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Zaur Kamal iranlı müğənni Afşin Azərin arasında mübahisə yaranıb.



Sənətçi aparıcının "İrandan çoxsaylı tamaşaçımız olduğu üçün buradasınız" sözlərinə "O sizin fikrinizdir, mən heç nə deyə bilmərəm. Bizim yanımızda böyük hörmətiniz var. Yəni deyirsiniz ki, məni Azərbaycanda sevmirlər?" Zaur isə öz növbəsində "Şəhərdə müsahibə götürdük, adını bilmirlər, amma mahnılarınızı eşidiblər. Efirdən əvvəl mənimlə başqa tonda danışdınız, xoşuma gəlmədi. Dediniz ki, Ali Porme və ya digər iranlı müğənnilər kimdir ki, mənim yanımda? İranda səhnələri doldururam".

Azərin isə Zaurun bəhs etdiyi söhbəti xatırlamadığını bildirib:

"Dediyiniz söz-söhbət mənim yadıma gəlmir. İki kişinin xüsusi söhbəti biri-birinin yanında qalsa daha yaxşı olar".

Z.Kamal isə "Mən səni efirdən çıxaracağam, sən bir də mənim proqramımda olmayacaqsan" deyərək, onu efirdən qovub.

