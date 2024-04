Zeynəb Xanlarova görünüşü ilə heyran etdi - FOTO

Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoları stilist Rəşad Əliyev sosial media hesabında paylaşıb.

O, sənətçi ilə olan fotolarına "SSR-i Xalq artisti, dünya şöhrətli əfsanə, dəyişilməyən sənətkar! Azərbaycanı dünyada təmsil edən sənət kraliçası, əvəzolunmaz Zeynəb Xanlarova! Dünya Sizi sevir, mən də o dünyanın mərkəzindəyəm", - deyə yazıb.

Stilistin izləyiciləri Xanlarovanın yeni görüntüsünü bəyənib, təriflər yağdırıblar.

Qeyd edək ki, Z.Xanlarova uzun aradan sonra sonuncu dəfə ötən ilin sonunda AzTV-nin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı ilə bağlı konsertdə görünüb.

