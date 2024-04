"Avroviziya" mahnımızın klipi təqdim edildi - VİDEO

“Avroviziya” beynəlxalq mahnı müsabiqəsi üçün ölkəmizi təmsil edəcək “Özünlə apar” mahnısının klipi təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klip “Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin rəsmi Yutub kanalında yayımlanıb.

Qeyd edək ki, birinci və ikinci yarımfinallar 7 və 9 may tarixlərində, final isə 11 mayda İsveçin Malmö şəhərində keçiriləcək.

Ölkəmiz birinci yarımfinalda Ukrayna, Kipr, Polşa, Serbiya, Litva, Xorvatiya, İrlandiya, Sloveniya, İslandiya, Finlandiya, Portuqaliya, Lüksemburq, Avstraliya, Moldova ilə yarışacaq.

İkinci yarımfinalda isə Avstriya, Malta, İsveçrə, Yunanıstan, Çexiya, Albaniya, Danimarka, Ermənistan, İsrail, Estoniya, Gürcüstan, Hollandiya, Norveç, Latviya, San Marino mübarizə aparacaq.

