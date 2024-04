Bu meyvənin tumu botoks effekti verir

Dəri və saç problemlərini aradan qaldırmaq üçün çoxlu müxtəlif kosmetik məhsullardan istifadə olunur. Ancaq ekspertlər avokadonun tumunun təbii faydalarının onlardan daha təsirli ola biləcəyini bildirirlər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, elmi araşdırmalara görə, avokadonun tumu dəriyə botoks effekti verir.

Avokado tumunun sərt quruluşda olması onun istifadəsini çətinləşdirir. Buna görə bir çox insan bu tuma heç əhəmiyyət vermədən atır. Lakin dermatoloqlar dəri üçün ən faydalı vasitələrdən biri olduğunu deyirlər. Belə ki, dərini bərpa edən tum yeni hüceyrələrin meydana gəlməsini də dəstəkləyir.

Avokado tumu, həmçinin dərinin səthindən ölü hüceyrələri təmizləyir, məsamələri daraltma qabiliyyəti sayəsində yeni sızanaqların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

Xüsusilə ləkələri azaltmağa kömək etdiyi üçün daha parlaq və qüsursuz dəri görünüşü əldə etmək istəyənlər üçün əvəzolunmazdır.

Tərkibindəki Omeqa-3, Omeqa-6 və Omeqa-9 yağ turşuları dərinin əsas ehtiyaclarını ödəyir.

Avokado tumu ilə zeytun yağının birləşməsi sayəsində dəri və saç problemlərindən xilas olmaq çox asandır.

Bir çox insanı maraqlandıran məsələ isə avokado tumunun kollagen təsiridir. Müəyyən yaşdan sonra orqanizmdə kollagen istehsalı azalmağa başlayır və arzuolunmaz qırışların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yaşlanma əlaməti sayılan bu halları yüngülləşdirmək üçün avokado toxumundan istifadə edə bilərsiniz. O, kollagen ehtiyacını tam ödəyərək dərini sıxır, sallanmaların qarşısını alır.

Avokado tumunun kollagen təsirindən faydalanmaq üçün onu zeytun yağı ilə birgə istifadə etmək lazımdır. Dərinin kollagen ehtiyacı qarşılanır və parlaqlığı təmin edilir. Dəri botoks effekti əldə edərək dartılmağa başlayır.

Avokado tumundan əl və üz baxımında istifadə edərək nəmləndirici ehtiyacınızı da qarşılaya bilərsiniz. Avokado yağında olan nəmləndirici xüsusiyyət quru və zədələnmiş saçlar üçün də idealdır. Saç köklərinə nüfuz edir, onları içəridən nəmləndirir və saçları yumşaldır. Bundan sonra saçlar güclənməyə başlayır. Bu müalicə üsulu saçın təbii parıltısını bərpa etməyə imkan verir.

Avokado tumundan necə istifadə etmək olar?

1 ədəd avokado tumunu əvvəlcə yaxşıca təmizləməli və üst qabığını soymalısınız. Qabıqdan tamamilə təmizləndikdən sonra onu rəndələməyə başlayın. Rəndələnmiş avokado tumuna saf zeytun yağı əlavə edib 7 gün qapalı və sərin yerdə saxlayın. Bundan sonra qarışım istifadəyə hazır olacaq.

Parlaq və təmiz dəri üçün müntəzəm olaraq bu qarışımdan istifadə edə bilərsiniz. Qarışımı üz və ya saça tətbiq edib 10 dəqiqə gözləmək, sonra isə ilıq su ilə təmizləmək lazımdır.

