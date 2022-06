Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan "Qarabağ" klubu son yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi hazırlıq matçı zamanı Rumıniyanın "Universitatya Krayova" komandası ilə qarşılaşıb.

36-cı dəqiqədə qapıçı Şahruddin Məmmədəliyevin kobud səhvindən yararlanan rəqib futbolçu Andrey İvan hesabı bərabərləşdirib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

Şahruddinin bu səhvi sosial mediadakı xarici futbol səhifələrində də paylaşılıb.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

