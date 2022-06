Dəniz nəqliyyatı işçiləri təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Bəndəliyev Azər Bulud oğlu

Əliyev Nəsib Mürsəl oğlu

Məmmədov Lətif Xoca oğlu

Məmmədov Paşa Zakir oğlu

Səfərov Balakişi Məmmədağa oğlu

Səfərov Niyaz Ağabala oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Elnur Oruc oğlu

Abdullayev Elşad İslam oğlu

Eyyubov Elçin Əbdülməcid oğlu

Əliyev Bəhman Mikayıl oğlu

Əliyev Hümbət Məcid oğlu

Əliyev Mədəd Abbas oğlu

Hüseynov Rəşad Kamil oğlu

İsrəfilov Oruc Qurban oğlu

Kərimov İntiqam Şahbaz oğlu

Məmmədov Qədir Qoca oğlu

Oruclu İlqar Absətdər oğlu

Səlimov Eldar Nuhbala oğlu

“Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə” medalı ilə

Alıyev Mehbalı Alı oğlu

Aslanov Ramiz Xanbala oğlu

Dadaşov Yavər Məmməd oğlu

Əliyev Əbdüləli Əhədulla oğlu

Hüseynov İlqar Tofiq oğlu

Məmmədov Tahir Ziyat oğlu

Pənahalıyev Şəmil Feyruz oğlu

Süleymanov Rizvan Rzaxan oğlu.

Prezidentin digər sərəncamı ilə Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:

Qarayev Taleh Mürvət oğlu

Şəfaqətov Oktay Gülməmməd oğlu.

