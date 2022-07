Zaur Kamal onu tənqid edənlərə belə cavab verdi - VİDEO

Aparıcı Zaur Kamal ARB telekanalında yayımlanan “Həmin Zaur” verilişində cənubi azərbaycanlı müğənni Afşin Azərini efirdən qovduğuna görə onu tənqid edənlərə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ötən axşam canlı efirini bu sözlərlə açıb:

“Uzaqdan qüsursuz, yaxından isə lazımsız insanlar gördüm bu həyatda. Amma lazımsızları uzaq etdim, lazımlılar qaldı yanımda. 25 ildir radio-televiziya təcrübəm var. Həmişə tamaşaçı qarşısına alnıaçıq çıxdım, həmişə tamaşaçı sevgisini hiss etdim. Damla-damla yığdığımız bu sevgini Allah-təala bizdən uzaq etməsin. Efirə ancaq sevincli hisslərlə çıxırıq. Bu gün də sevincimlə, gözəl ab-hava ilə bu günün gecəsini açıq elan edirəm”.

Həmçinin oxuya bilərsiniz: Zaurun efirdən qovduğu müğənni danışdı: "Zaur hamıya yuxarıdan aşağı baxır"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.