Xalq artisti Aygün Kazımova görünüşü ilə diqqəti özünə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələbələrlə görüşdə 53 yaşlı pop kraliça kovboy tərzində səhnəyə çıxıb. O, cins geyimini qəhvəyi çəkmə və şlyapa ilə tamamlayıb.

Sevilən mahnılarını səsləndirən Kazımovanın konserti bu dəfə də anşlaqla keçib.

