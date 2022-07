“Qarabağ”ın Avstriyada keçirdiyi təlim-məşq toplanışında baş məşqçi Qurban Qurbanov gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzaq məsafədən qapıya zərbələr endirərək baxımlı qollara imza atıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

