Bakıda piyadanın üzərindən 2 avtomobil keçdi

Bakının Yasamal rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza Cəfər Cabbarlı küçəsində qeydə alınıb.

1992-ci il təvəllüdlü İsmayılov Elçin Eldar oğlu piyada zolağından istifadə edərək yolun əks tərəfinə keçərkən onu “Toyota” markalı avtomobil vurub. Aldığı xəsarətlərdən yerə yıxılan piyadanın üzərindən digər nəqliyyat vasitəsi keçib. Piyada onurğa beyninin sümüyünün, ayaq və qol nahiyələrinin sınıqları diaqnozu ilə 1 saylı Şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Polis İdarəsində avtotexniki ekspertiza təyin edilib.

