Vəkil Fuad Qasımzada cərrahi əməliyyat zamanı vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Məlumata görə, vəkil cərrahi əməliyyat zamanı komaya düşüb.

Qeyd edək ki, Fuad Qasımzadə Vəkillər Kollegiyasının üzvü idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.